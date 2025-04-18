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18 апреля, 12:30

Происшествия

Суд определит, могли ли действия Хачатуряна привести к его убийству дочерьми

Суд определит, могли ли действия Хачатуряна привести к его убийству дочерьми

Бутырский суд решит, виновен ли отец сестер Хачатурян в их истязании

Бутырский суд Москвы продолжит рассмотрение дела Михаила Хачатуряна 18 апреля

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В Бутырском суде Москвы рассматривают дело Михаила Хачатуряна – отца сестер, обвиняемых в его убийстве в 2018 году. Суд должен вынести решение, совершал ли он действия, которые можно квалифицировать как истязание трех дочерей, и могли ли они привести к трагедии.

Ранее девушки заявляли, что долгие годы подвергались насилию со стороны отца. Судебное разбирательство должно поставить точку в этой части громкого дела, которое вызвало широкий общественный резонанс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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