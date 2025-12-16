Верховный суд отказал Долиной в иске о признании сделок с квартирой недействительными

Верховный суд отказал народной артистке России Ларисе Долиной в иске о признании предварительного договора купли-продажи квартиры от 24 мая 2024 года и основного договора от 20 июня 2024 года недействительными.

Певица утверждала, что продала недвижимость под влиянием мошенников. Тем не менее собственником жилья была признана покупательница Полина Лурье.

