16 декабря, 15:15Происшествия
Мосгорсуд рассмотрел дело о продаже квартиры пенсионерки под действием мошенников
Мосгорсуд признал полностью недействительной сделку купли-продажи квартиры между московской преподавательницей Нино Цитлидзе и пенсионеркой, которая продала недвижимость под действием мошенников.
Покупательница не может получить жилье. Она осталась без квартиры и без денег. Квадратные метры на улице Менжинского принадлежат пенсионерке, хотя ипотеку за них платит Цитлидзе.
