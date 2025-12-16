Мосгорсуд рассмотрел дело о продаже квартиры пенсионерки под действием мошенников

Мосгорсуд признал полностью недействительной сделку купли-продажи квартиры между московской преподавательницей Нино Цитлидзе и пенсионеркой, которая продала недвижимость под действием мошенников.

Покупательница не может получить жилье. Она осталась без квартиры и без денег. Квадратные метры на улице Менжинского принадлежат пенсионерке, хотя ипотеку за них платит Цитлидзе.

