16 декабря, 12:15

Общество

Мосгорсуд оставил квартиру пенсионерке, заявившей о продаже под действием мошенников

В Москве покупательница квартиры, проданной под воздействием мошенников, пытается признать сделку действительной. Женщина приобрела недвижимость, но въехать туда не смогла. Пенсионерка, которая была хозяйкой жилья, заявила, что не освободит жилплощадь. Мосгорсуд встал на ее сторону.

Что было дальше? Есть ли у покупательницы шанс вернуть квадратные метры, за которые она платит ипотеку? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

