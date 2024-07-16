Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 07:15

Происшествия

В Москве впервые конфисковали самокат у виновника ДТП

В Москве впервые конфисковали самокат у виновника ДТП

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Суд в Москве принял решение конфисковать самокат у студента, который сбил на тротуаре пожилую женщину. При этом в момент совершения ДТП самокатчик был пьян.

Как выяснилось в ходе следствия, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. После суда молодой человек отказался исполнять решение и приставам пришлось изъять технику принудительно. Кроме того, нарушителя лишили права управлять любым транспортом на полтора года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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