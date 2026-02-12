В Павловском Посаде пройдет суд над истязавшей детей-инвалидов женщиной

В Павловском Посаде перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании детей-инвалидов. Она была их опекуном. По данным следствия она держала несовершеннолетних в неотапливаемом помещении, лишала их одежды и постельных принадлежностей.

Вместо полноценного питания дети получали зерна и крупы, предназначенные для животных. Также, по информации правоохранительных органов, женщина запрещала подопечным посещать туалет и мыться, не оказывала им медицинскую помощь и похитила у одного из детей почти 200 тысяч рублей.

