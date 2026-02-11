В Измайловском суде начался процесс по оспариванию брачного договора Товстиков

В Измайловском суде Москвы рассматривается иск Елены Товстик о признании недействительным брачного договора с ее бывшим супругом, бизнесменом Романом Товстиком. Договор был заключен более года назад, однако теперь женщина намерена его оспорить и претендует на дополнительные выплаты.

Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко заявил, что брачный договор предварительно обсуждался сторонами, и Елена уже получила значительную часть имущества. Ее бывший муж, в свою очередь, взял на себя обязательства по содержанию имущества, обремененного долгами.

