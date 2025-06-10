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10 июня, 15:15

Происшествия

Суд приговорил убийцу скейтера в Москве к 24 годам лишения свободы

Суд приговорил убийцу скейтера в Москве к 24 годам лишения свободы

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Суд приговорил убийцу скейтера Константина Балишанского Андрея Демина к 24 годам лишения свободы. Преступление произошло год назад на западе столицы. После того, как Демин застрелил жертву, он скрылся. Задержать его удалось в соседнем районе.

Мужчина четыре раза выстрелил в полицейских, но в итоге сам был ранен и долгое время провел в больнице. В Следственном комитете заявили, что основная версия убийства – конфликт из-за ревности. На допросах Демин подтверждал, что испытывал неприязнь к своей жертве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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