Организатору подмосковного реабилитационного центра предъявили новое обвинение

Организатору частного реабилитационного центра в подмосковном Видном, где над пациентами систематически издевались, предъявили новое обвинение. Следствие просит суд арестовать его.

По данным правоохранителей, под предлогом лечения от наркозависимости людей удерживали в центре, избивали, морили голодом и применяли сильнодействующие препараты без назначений.

