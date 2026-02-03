Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах

Конституционный суд России разрешил временную регистрацию в апартаментах. Он постановил, что поскольку такие помещения часто используются для длительного проживания и похожи на квартиры, отказ в регистрации незаконно ограничивает права граждан.

Это решение касается только временной регистрации, постоянная регистрация и вопросы налогообложения в апартаментах остаются без изменений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

