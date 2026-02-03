Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 22:15

Общество

Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах

Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах

"Московский патруль": слушание по делу рэпера Гуфа прошло в Подмосковье

Блогеру Гасанову грозит до 7 лет лишения свободы за отмывание денег

Пресненский суд Москвы рассмотрит дело блогера Гасанова, обвиняемого в отмывании денег

Суд на 2 месяца арестовал обвиняемого в убийстве на юго-востоке Москвы

Арестован задушивший девушку после расставания москвич

Молодой человек задушил свою девушку из ревности в Москве

СК будет ходатайствовать об аресте 19-летнего москвича, задушившего девушку

Владелец сауны в Кемеровской области частично признал свою вину

Суд изберет меру пресечения 19-летнему москвичу по делу об удушении девушки

Конституционный суд России разрешил временную регистрацию в апартаментах. Он постановил, что поскольку такие помещения часто используются для длительного проживания и похожи на квартиры, отказ в регистрации незаконно ограничивает права граждан.

Это решение касается только временной регистрации, постоянная регистрация и вопросы налогообложения в апартаментах остаются без изменений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыобществонедвижимостьвидеоДарья Крамарова

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика