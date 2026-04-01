01 апреля, 14:45
Джиган получил особняк за 350 млн рублей после развода с Самойловой
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган развелись и разделили совместно нажитое имущество. Артист получил трехэтажный особняк стоимостью около 350 миллионов рублей, в котором проживала семья. Однако он обязан выплатить Самойловой половину стоимости дома.
Из трех московских квартир две достались Самойловой, одна – Джигану. Супруги также разделили между собой элитный автопарк.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.