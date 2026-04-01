01 апреля, 14:15Происшествия
Суд вернется к делу футболиста Федора Смолова 3 апреля
Суд вернется к делу экс-футболиста сборной России Федора Смолова 3 апреля. Судья вызвала потерпевшего, на прошедшем заседании он не присутствовал, был только представитель.
Сторона защиты мужчины попросила прекратить уголовное дело в отношении Смолова. Они подписали мировое соглашение. Футболист выплатил потерпевшему в общей сложности 4 миллиона рублей со всеми компенсациями.
