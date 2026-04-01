Суд в Москве 1 апреля начнет рассматривать иск рэпера Джигана к супруге Оксане Самойловой

Суд в Москве 1 апреля начнет рассматривать по существу иск рэпера Джигана (Дениса Устименко) к его супруге Оксане Самойловой. Музыкант просит признать брачный договор недействительным.

Защита артиста заявляет, что при подписании документа он находился в уязвимом состоянии, принимал лекарства и не осознавал последствий. Согласно условиям договора, все совместно нажитое имущество после развода должно отойти Самойловой.

