12:00Спорт
Весенний велофестиваль состоится в Москве 21 мая
Весенний велофестиваль в Москве в этом году пройдет 21 мая. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Изначально велофестиваль должен был состоятся 20 мая, но дату поменяли из-за массового забега, который состоится по всей России 20 мая. Он посвящен экологии. Чтобы москвичи могли принять участие сразу в двух спортивных событиях, самый масштабный велофестиваль перенесли на день позже.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.