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Весенний велофестиваль состоится в Москве 21 мая

Весенний велофестиваль состоится в Москве 21 мая

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Весенний велофестиваль в Москве в этом году пройдет 21 мая. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Изначально велофестиваль должен был состоятся 20 мая, но дату поменяли из-за массового забега, который состоится по всей России 20 мая. Он посвящен экологии. Чтобы москвичи могли принять участие сразу в двух спортивных событиях, самый масштабный велофестиваль перенесли на день позже.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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