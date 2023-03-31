Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Майами

Фото: ТАСС/AP/Rebecca Blackwell

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира по теннису серии "Мастерс" в Майами. В четвертьфинале Медведев обыграл американца Кристофера Юбэнкса. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух теннисистов, продлившаяся 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянина. В полуфинале Медведев встретится с победителем встречи между российским теннисистом Кареном Хачановым и аргентинцем Франсиско Черундоло.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Майами, одержав победу над испанцем Роберто Карбальес Баэна. Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов.

До этого Медведев проиграл другому испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу в финале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. В результате встречи россиянин прервал свою победную серию, которая до этого насчитывала 19 матчей.

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