Российский теннисист Медведев проиграл в финале турнира серии "Мастерс"

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе.

Противостояние двух спортсменов закончилось со счетом 6:3, 6:2 в пользу Алькараса, матч длился 1 час и 10 минут. Счет в личных встречах теннисистов теперь стал 1:1.

Благодаря победе Алькарас вернет себе звание первой ракетки мира. Российский теннисист же прервал свою победную серию, которая до этого насчитывала 19 матчей.

Ранее Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, обыграв в полуфинале американца Фрэнсиса Тиафо. Эта победа стала для россиянина 19-й подряд в туре ATP.

До этого российский теннисист стал победителем турнира ATP в Дохе. В финале он обыграл экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

Российский теннисист Медведев одержал 19-ю победу за 32 игровых дня

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