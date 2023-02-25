25 февраля, 23:09Спорт
Даниил Медведев выиграл второй турнир АТP подряд
Фото: NOUSHAD THEKKAYIL/EPA/ТАСС
Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. В финале он обыграл экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час и 46 минут.
Это второй турнир и вторая победа подряд в текущем сезоне для российского спортсмена. На прошлой неделе он в финале турнира в Роттердаме он обыграл итальянца Янника Синнера.
На сегодняшний день Медведев занимает восьмое место в мировом рейтинге.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!