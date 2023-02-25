Даниил Медведев выиграл второй турнир АТP подряд

Фото: NOUSHAD THEKKAYIL/EPA/ТАСС

Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. В финале он обыграл экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час и 46 минут.

Это второй турнир и вторая победа подряд в текущем сезоне для российского спортсмена. На прошлой неделе он в финале турнира в Роттердаме он обыграл итальянца Янника Синнера.

На сегодняшний день Медведев занимает восьмое место в мировом рейтинге.



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