Теннисист Медведев завоевал первый трофей в 2023 году

Фото: ТАСС/АР Photo/Peter Dejong

Россиянин Даниил Медведев завоевал первый трофей в 2023 году, обыграв итальянского спортсмена Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме. Об этом сообщает ТАСС.

"Встреча закончилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу 27-летнего Медведева, который был посеян на турнире под шестым номером. Синнер не имел номера посева", – отмечается в сообщении.

Под эгидой ассоции российский спортсмен завоевал уже 16-й трофей, кроме того, он обошел по данному показателю Марата Сафина.

Среди российских теннисистов лидером про трофеям является Евгений Кафельников. В его арсенале 26 побед. На втором месте – Николай Давыденко с 21 трофеем. Медведев же расположился на третьем месте.

Итальянец Синнер второй раз подряд вышел в финал турнира АТР. Ранее он был победителем соревнований в Монпелье.

Уточняется, что в Медведев одержал пять побед без поражений в очных встречах с Синнером.

Российский теннисист в данный момент занимает 11-е местро в рейтинге АТС.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

Медведев, посеянный под третьим номером, выиграл в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Игра россиян длилась 1 час 17 минут.

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