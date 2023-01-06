Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

Фото: ТАСС/AP/Kelly Barnes

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

Медведев, посеянный под третьим номером, выиграл в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Игра россиян длилась 1 час 17 минут.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем из Сербии (первый номер посева) и Денисом Шаповаловым из Канады (седьмой номер посева).

Призовой фонд турнира составляет 642,7 тысячи долларов.

Ранее организация Tennis Australia сообщила, что не будет отстранять российских и белорусских теннисистов от участия в Australian Open. В заявочном листе на турнир, который был опубликован 9 декабря, указаны российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и другие спортсмены.

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