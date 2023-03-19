Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс"

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, обыграв в полуфинале американца Фрэнсиса Тиафо. Об этом сообщает РИА Новости.

Противостояние спортсменов, которое длилось 1 час 46 минут, завершилось со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. Эта победа стала для Медведева 19-й подряд в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финале российский теннисист сыграет против победившего в матче между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев одержал 18-ю победу подряд в туре ATP, обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину в четвертьфинале турнира серии "Мастерс".

До этого Медведев стал победителем турнира ATP в Дохе. В финале он обыграл экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

Даниил Медведев выиграл третий турнир ATP подряд

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