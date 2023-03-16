Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину.

Встреча двух теннисистов завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянина. Матч длился 1 час и 46 минут. Эта победа стала для Медведева 18-й подряд в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В полуфинале Даниил Медведев встретится с американским теннисистом Фрэнсисом Тьяфо. Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, одержав победу над представителем Германии Александром Зверевым. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу российского теннисиста.

После поражения в первом сете Медведев пожаловался на "медленный" корт. Во втором сете российский спортсмен упал и подвернул ногу. Встречу прервали на медицинский тайм-аут, после которого Медведев смог продолжить матч.

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