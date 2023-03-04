Российский теннисист Медведев обыграл Рублева в финале турнира ATP в Дубае

Фото: AP//ТАСС/Kamran Jebreili

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 500 в Дубае. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева. Матч продлился 1 час 8 минут.

Таким образом, Даниил Медведев выиграл турнир ATP на третьей неделе подряд. Обладателем титула он стал 18-й раз с начала карьеры.

В январе 2023 года Медведев впервые с 2019 года потерял статус первой ракетки России. Спортсмен опустился с седьмой на восьмую строчку топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).



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