Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс"

Фото: ТАСС/AP/Mark J. Terrill

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, обыграв представителя Германии Александра Зверева. Об этом сообщает РИА Новости.

Противостояние теннисистов длилось более трех часов, встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу россиянина.

Сообщается, что после поражения в первом сете Медведев пожаловался на "медленный" корт. Во втором сете российский теннисист упал и подвернул ногу. Встречу прервали на медицинский тайм-аут, после которого Медведев смог продолжить матч.

Призовой фонд этого турнира составляет 8,8 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев одержал победу на американцем Брендоном Накасимой в матче турнира серии "Мастерс". Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 и продлилась 1 час 26 минут.

До этого Медведев выиграл в турнире категории ATP 500 в Дубае, обыграв в финале Андрея Рублева. Обладателем этого титула Даниил Медведев стал 18-й раз с начала карьеры.

Даниил Медведев выиграл третий турнир ATP подряд

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