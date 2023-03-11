Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в США

Фото: ТАСС/АР/Kamran Jebreili

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на американцем Брендоном Накасимой в матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 и продлилась 1 час 26 минут. Таким образом, российский спортсмен вышел в третий круг турнира, где его соперником станет белорус Илья Ивашко.

Это 15-я для Медведева победа подряд с начала сезона, что является его личным рекордом. Раньше победная серия спортсмена не превышала 12 игр.

Ранее украинский теннисист Олег Приходько выступил против осуждения российских спортсменов. Он считает, что это только больше разжигает конфликт. Спортсмен также напомнил, что в прошлом году трижды сыграл в паре с россиянином Яном Бондаревским, поскольку тот является его другом, а национальность для него не имеет значения.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!