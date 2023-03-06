Россиянка и украинка отказались от общего фото после турнира WTA в США

Фото: ТАСС/ЕРА/Lorenzo Hernandez

Россиянка Варвара Грачева и украинская спортсменка Марта Костюк отказались от совместного снимка после финального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который состоялся в Соединенных Штатах.

Кроме того, соперницы отказались от традиционного рукопожатия после состязаний. Украинская спортсменка обыграла Грачеву в двух сетах со счетом 6:3 и 7:5. Счет в личных встречах составил 4:2 в пользу теннисистки из Украины.

Спортсменки также отказались упоминать друг друга в послематчевых интервью.

Ранее сообщалось, что теннисист из Украины Олег Приходько выступил против осуждения российских спортсменов. По его мнению, это лишь больше разжигает конфликт и делает атлетов его инструментами.

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