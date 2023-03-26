08:19Спорт
Российский теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Майами
Фото: ТАСС/EPA/JOHN G. MABANGLO
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Майами, сообщает РИА Новости.
"Испанец Роберто Карбальес Баэна уступил россиянину Даниилу Медведеву в матче второго круга теннисного турнира серии Мастерс в Майами", – отметили в сообщении.
Уточняется, что призовой фонд составил 8,8 миллиона долларов.
Встреча теннисистов закончилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянина, который был посеян на турнире под четвертым номером. Игра Медведева и Баэна продолжалась 1 час 2 минуты.
Россиянин в третьем круге встретится со словаком Алексом Молчаном.
Ранее Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе.
Благодаря победе Алькарас вернет себе звание первой ракетки мира. Российский теннисист же прервал свою победную серию, которая до этого насчитывала 19 матчей.
Российский теннисист Медведев проиграл в финале турнира серии "Мастерс"
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