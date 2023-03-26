Российский теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Майами

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Майами, сообщает РИА Новости.

"Испанец Роберто Карбальес Баэна уступил россиянину Даниилу Медведеву в матче второго круга теннисного турнира серии Мастерс в Майами", – отметили в сообщении.

Уточняется, что призовой фонд составил 8,8 миллиона долларов.

Встреча теннисистов закончилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянина, который был посеян на турнире под четвертым номером. Игра Медведева и Баэна продолжалась 1 час 2 минуты.

Россиянин в третьем круге встретится со словаком Алексом Молчаном.

Ранее Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе.

Благодаря победе Алькарас вернет себе звание первой ракетки мира. Российский теннисист же прервал свою победную серию, которая до этого насчитывала 19 матчей.



Российский теннисист Медведев проиграл в финале турнира серии "Мастерс"

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