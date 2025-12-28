Большой лыжный трамплин открылся на Воробьевых горах в Москве

На Воробьевых горах в Москве открылся большой современный лыжный трамплин. Объект, закрытый почти 20 лет, восстановлен и теперь соответствует всем требованиям Международной федерации лыжного спорта.

Сооружение позволяет одновременно тренироваться более чем 100 спортсменам и проводить соревнования высокого уровня. Президент Всероссийской федерации по прыжкам на лыжах Дмитрий Дубровский поблагодарил власти за возрождение важного спортивного объекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.