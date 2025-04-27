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27 апреля, 09:30

Спорт

В Москве прошел второй этап турнира по боям на льду

В Москве прошел второй этап турнира по боям на льду

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В Москве состоялся второй этап регулярных соревнований по боям на льду. В турнире приняли участие 20 спортсменов из России и Белорусии. Поединки проходили на круглой ледовой арене диаметром девять метров в формате пяти раундов по одной минуте.

Участникам разрешалась только ударная техника, а борцовские приемы были запрещены. Организаторы планируют сделать этот вид спорта популярным во всем мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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