В Москве прошел второй этап турнира по боям на льду

В Москве состоялся второй этап регулярных соревнований по боям на льду. В турнире приняли участие 20 спортсменов из России и Белорусии. Поединки проходили на круглой ледовой арене диаметром девять метров в формате пяти раундов по одной минуте.

Участникам разрешалась только ударная техника, а борцовские приемы были запрещены. Организаторы планируют сделать этот вид спорта популярным во всем мире.

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