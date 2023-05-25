Совет Международной федерации лыжного спорта продлил отстранение россиян и белорусов

Российские и белорусские лыжники в ближайшее время не примут участия в международных соревнованиях. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение спортсменов.

При этом за российских фехтовальщиков спортивные чиновники заступились. Спортсмены должны были отправиться на соревнования в Польшу, но Варшава отказалась выдавать им визы. За это исполнительный комитет Международной федерации фехтования отозвал у Европейских игр в Кракове статус чемпионата Европы.

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