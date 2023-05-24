Международная федерация парусного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

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Международная федерация парусного спорта решила продлить отстранение российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает пресс-служба World Sailing.

Там подчеркнули, что существенных изменений в обстоятельствах, приведших к приостановке участия россиян и белорусов в соревнованиях, не произошло, поэтому решение остается в силе.

World Sailing объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях 1 марта 2022 года.

В мае прошлого года россиянку Татьяну Ермакову временно исключили из совета Международной федерации парусного спорта. Ермакова входила в состав совета World Sailing с 2021 года и была в нем единственным представителем России. Также она является членом президиума Всероссийской федерации парусного спорта.