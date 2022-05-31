Международная федерация парусного спорта исключила из совета россиянку Ермакову

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Россиянку Татьяну Ермакову временно исключили из совета Международной федерации парусного спорта. Об этом сообщается на сайте организации.
Ермакова входила в состав совета World Sailing с 2021 года и была в нем единственным представителем России. Также Ермакова является членом президиума Всероссийской федерации парусного спорта.
По данным издания Inside the Games, ассоциации, входящие в Международную федерацию парусного спорта, проголосовали за внесение поправок в ее устав с целью введения возможности временного исключения членов совета при чрезвычайных условиях.
Отмечается, что Ермакова не сможет принимать участие во всех мероприятиях World Sailing.
Ранее Международная федерация хоккея перенесла из России чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен был состояться в Санкт-Петербурге. Новые площадки для проведения турнира предоставят Финляндия и Латвия.
Также IIHF лишила Россию и Белоруссию права участвовать в ЧМ 2023 года.
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