Совет Международной федерации лыжного спорта продлил отстранение россиян и белорусов

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Срок отстранения российских и белорусских лыжников от участия в международных соревнованиях будет продлен. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

"Нынешняя политика FIS, запрещающая участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях FIS, останется в силе до дальнейшего уведомления", – следует из сообщения.

На фоне ситуации на Украине организация ранее отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в заключительных стартах сезона 2021–2022 годов. В октябре отстранение было продлено еще на один сезон.

Ранее отстранение россиян от соревнований продлила Международная федерация парусного спорта. Участие в международных соревнованиях также стало невозможным для белорусских спортсменов. Отстранение действует с 1 марта 2022 года.

