Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2023 года

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Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Так, в четвертьфинале пройдут матчи между сборными следующих стран:

США – Чехия;

Швейцария – Германия;

Канада – Финляндия;

Швеция – Латвия.

Все матчи пройдут 25 мая в 16:20 и 20:20 по московскому времени.

Ранее совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне 2023/2024. Решение было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.

Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным. Также в заявлении указывается, что Международная федерация хоккея вернется к данному вопросу в марте следующего года.