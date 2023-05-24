00:36Спорт
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2023 года
Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Так, в четвертьфинале пройдут матчи между сборными следующих стран:
- США – Чехия;
- Швейцария – Германия;
- Канада – Финляндия;
- Швеция – Латвия.
Все матчи пройдут 25 мая в 16:20 и 20:20 по московскому времени.
Ранее совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне 2023/2024. Решение было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.
Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным. Также в заявлении указывается, что Международная федерация хоккея вернется к данному вопросу в марте следующего года.
Читайте также