От фаната потребовали снять футболку с надписью "Россия" на ЧМ по хоккею – СМИ

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Организаторы чемпионата мира по хоккею потребовали от болельщика снять футболку с надписью "Россия", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

Инцидент произошел 18 мая во время матча группового этапа между сборными Швеции и Венгрии в финском Тампере. В футболке с надписью "Россия" пришел один из венгерских болельщиков. Логотипа команды на ней не было.

Болельщик снял футболку и продолжил смотреть матч.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию сторону этого права.

Совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/24. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.

Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным. Таким образом, сборная России второй год подряд пропускает соревнование.