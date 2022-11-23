В Москве отменили Зимний велофестиваль, запланированный на 4 декабря

Дептранс Москвы заявил о решении не проводить Зимний велофестиваль, который был запланирован на 4 декабря. Как сообщили в ведомстве, решение было принято в поддержку проголосовавших за отмену новогодних мероприятий в столице. При этом Дептранс подчеркнул, что все желающие смогут принять участие в спортивных мероприятиях в следующем году.

По итогам голосования, организованного Сергеем Собяниным, стало известно, что за отмену массовых новогодних мероприятий выступили 52% жителей. При этом в преддверии праздника город украсят.

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