Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Спорт

В Москве отменили Зимний велофестиваль, запланированный на 4 декабря

В Москве отменили Зимний велофестиваль, запланированный на 4 декабря

Катар отказался принять самолет сборной Германии из-за ЛГБТ-символики

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" могут продать

"Ночная смена": последняя серия "Ходячих мертвецов" и проигрыш Аргентины на ЧМ в Катаре

"Зенит" провел товарищеский матч с сербской командой "Црвена Звезда"

Пользователи Сети обратили внимание на поведение японских болельщиков в Катаре

Болельщики отреагировали на результаты матча Саудовской Аравии и Аргентины

В Саудовской Аравии объявили выходной после победы сборной над командой Аргентины

Спортивный обозреватель прокомментировал события ЧМ по футболу в Катаре

"Деньги 24": чемпионат мира по футболу в Катаре и его организация

Дептранс Москвы заявил о решении не проводить Зимний велофестиваль, который был запланирован на 4 декабря. Как сообщили в ведомстве, решение было принято в поддержку проголосовавших за отмену новогодних мероприятий в столице. При этом Дептранс подчеркнул, что все желающие смогут принять участие в спортивных мероприятиях в следующем году.

По итогам голосования, организованного Сергеем Собяниным, стало известно, что за отмену массовых новогодних мероприятий выступили 52% жителей. При этом в преддверии праздника город украсят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика