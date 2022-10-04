"Деньги 24": кредитные каникулы для мобилизованных

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул подпавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции на Украине.

Как это будет работать? На какой срок предоставят отсрочку платежей? Как оформить заявку и на какие займы распространятся каникулы?



Об этом – в программе "Деньги 24".