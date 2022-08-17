Илон Маск не будет покупать футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Ранее владелец Tesla и SpaceX написал в соцсетях, что уже практически приобрел команду, но потом объяснил, что это была всего лишь шутка.

"Манчестер Юнайтед" – легенда не только британского, но и мирового футбола, однако клуб переживает не лучшие времена. Поэтому слухи о его продаже появляются регулярно. Ранее СМИ писали о том, что клуб хотят купить в складчину американская теннисистка Сирена Уильямс и британский гонщик Формулы-1 Льюис Хемильтон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.