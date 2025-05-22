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22 мая, 07:30

Спорт

Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" стартует в Москве 24 мая

Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" стартует в Москве 24 мая

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Полумарафон "Забег.РФ" пройдет в субботу, 24 мая, в Москве. В связи с этим в городе частично изменится схема движения транспорта.

Некоторые ограничения уже действуют, например, на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста – там нельзя будет проехать до 06:00 25 мая. 23 мая с 20:00 движение закроют на части Москворецкой улицы от набережной до улицы Варварка, но основные перекрытия введут 24 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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