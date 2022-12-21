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21 декабря, 17:00

Спорт

"Актуальный репортаж": объявления по продаже вещей с автографом Месси

"Актуальный репортаж": объявления по продаже вещей с автографом Месси

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Футболку с автографом Месси выставили на продажу в Москве

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Футболист Лионель Месси с победой на чемпионате мира по футболу увеличил не только свой капитал, но и заработки продавцов сувениров. Если верить объявлениям в интернете, даже в Москве можно купить вещи с его автографом. Вот только цены сравнимы с поездкой на матч на другом конце света.

Среди объявлений – предложение купить футболку с автографом. Такую же аргентинец подарил футболисту Денису Глушакову после матча сборных пять лет назад. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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