"Актуальный репортаж": объявления по продаже вещей с автографом Месси

Футболист Лионель Месси с победой на чемпионате мира по футболу увеличил не только свой капитал, но и заработки продавцов сувениров. Если верить объявлениям в интернете, даже в Москве можно купить вещи с его автографом. Вот только цены сравнимы с поездкой на матч на другом конце света.

Среди объявлений – предложение купить футболку с автографом. Такую же аргентинец подарил футболисту Денису Глушакову после матча сборных пять лет назад. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.