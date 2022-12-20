Позднякова переизбрали на пост главы Олимпийского комитета России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России единогласным решением делегатов Олимпийского собрания. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание собрания прошло в Москве. Поздняков был единственным выдвинутым на голосование кандидатом.

Он занимает пост президента ОКР с мая 2018 года.

Ранее россиянин Владимир Лисин покинул пост президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) после поражения на выборах главы организации. Новым президентом ISSF стал итальянец Лучано Росси.

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