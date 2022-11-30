Лисин покинул должность президента Международной федерации спортивной стрельбы

Фото: TACC/Михаил Метцель

Россиянин Владимир Лисин покинул пост президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) после поражения на выборах главы организации. Об этом сообщает портал Inside the games.

Новым президентом ISSF стал итальянец Лучано Росси, набравший 136 голосов против 127 у Лисина. Голосование прошло 30 ноября в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Лисин занимал пост главы ISSF с 2018 года.

Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России будет действующий гендиректор организации Александр Коган. Прежний глава организации Александр Горшков скончался в возрасте 77 лет.

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