Александр Коган возглавит Федерацию фигурного катания на коньках России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Временно исполнять обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России будет действующий гендиректор организации Александр Коган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на устав ФФККР.

"Указанные полномочия (президента организации. – Прим. ред.) до момента избрания на ближайшем заседании конференции нового президента его полномочия исполняет генеральный директор ФФККР <...> либо один из вице-президентов ФФККР по решению исполкома ФФККР", – говорится в документе.

Как уточняет агентство, Коган работает в Федерации с 2010 года, а должность генерального директора занимает с 2014 года.

Комментируя смерть Горшкова, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская отметила, что тот исполнял "роль стабилизатора" в своем виде спорта, хотя в кругу журналистов и было принято говорить о нем как о номинальной, ничего не решающей фигуре.

"Александр был очень мощным стабилизатором. Какие-то ситуации сознательно спускал на тормозах, <...> на что-то демонстративно не обращал внимания, в целом же являл собой островок абсолютного спокойствия даже там, где нервы у окружающих его людей были напряжены до предела", – сказала она.

По ее мнению, мудрость и спокойствие Горшкова – результат трудностей, которые ему пришлось преодолеть за свою карьеру. Это и травмы, несовместимые с занятиями спортом, и ревность к более молодым спортсменам, подытожила Вайцеховская.

Президент ФФККР Александр Горшков, возглавлявший организацию последние 12 лет, скончался накануне в возрасте 77 лет. За годы профессиональной карьеры Горшков стал шестикратным чемпионом мира и Европы. В 2001 году он вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России.

Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

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