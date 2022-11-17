Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Александра Когана.

"Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим. Ушел светлый человек", – сказал он.

Коган выразил соболезнование родным и близким Горшкова, назвав его смерть огромной потерей.

Уточняется, что исполнять обязанности президента организации будет Александр Коган.

Александр Горшков родился в 1946 году. За годы профессиональной карьеры в фигурном катании, которая началась в середине 1960-х годов, стал шестикратным чемпионом мира и Европы. Кроме того, в 1976 году Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду на Играх в Инсбруке.

В 2001 году Горшков вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России, а также в 1998–2010 годах был главой технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев. В 2010 году Горшков возглавил ФФККР. В дальнейшем он трижды переизбирался на должность президента федерации.

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