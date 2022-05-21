Велогонка "Садовое кольцо" стартовала в Москве

В столице началась легендарная велогонка "Садовое кольцо", свою историю она отсчитывает с 20-х годов XX века. Участникам доступны два дистанции – протяженностью 47 и 109 километров.

Когда заезд на результат будет окончен, трассу откроют для всех желающих. С 13:00 можно будет прокатится с ветерком. Если своего велосипеда нет, то берите прокатный. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

