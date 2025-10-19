Форма поиска по сайту

19 октября, 20:50

Москвичам рассказали о подготовке к премьере шоу Алексея Немова "Легенды спорта. Наследие"

Москвичам рассказали о подготовке к премьере шоу Алексея Немова "Легенды спорта. Наследие"

В столичном комплексе "Мегаспорт" прошла премьера театрализованного гимнастического шоу "Легенды спорта. Наследие". Оно создано под руководством четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.

Проект объединил на одной арене представителей самых разных направлений: от балета и народного танца до воздушной гимнастики и акробатического рок-н-ролла. В масштабной постановке задействовано более 350 участников. Среди них – серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный, многократные чемпионки мира и Европы Дина и Арина Аверины, а также другие именитые спортсмены.

Эпизоды нового шоу посвящены культурному и спортивному наследию России. Артисты и спортсмены в своих номерах рассказывают целые истории о главных достижениях нашей страны в литературе, музыке, кинематографе, науке и многих других сферах.

Ведущая Татьяна Сальникова побывала на генеральной репетиции перед премьерой и узнала все подробности о создании шоу у его авторов и участников.

