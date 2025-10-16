Форма поиска по сайту

16 октября, 18:15

Спорт

CAS впервые за 3,5 года признал дискриминацию российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне назвал дискриминацией исключение российских настольных теннисистов из международных соревнований. Лишить россиян возможности участвовать в турнирах решил Европейский союз настольного тенниса (ETTU) вскоре после начала СВО.

После рассмотрения апелляции арбитраж постановил, что такое решение нарушает основные принципы политического нейтралитета и недискриминации в спорте. Таким образом, впервые за 3,5 года арбитраж встал на сторону спортсменов из России.

Эксперты считают, что такое решение изменит политику допуска россиян к международным соревнованиям и в других видах спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоДарья Тащина

