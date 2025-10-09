Три российских хоккеиста попали в топ-5 лучших голкиперов по версии сайта НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Lynne Sladky

Три российских хоккеиста попали в список претендентов на награду "Везина Трофи", вручаемую ежегодно вратарю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который сыграл в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировал лучшую игру среди всех конкурентов. Перечень представлен на сайте лиги.

На первом месте в рейтинге расположился американский вратарь "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк, который получил от экспертов 61 очко. На второй позиции находится российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский с 43 баллами, а на третьей – американский вратарь "Даллас Старз" Джейк Эттингер с 42 очками.

На четвертом и пятом местах расположились российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и российский вратарь "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский с 25 и 16 баллами соответственно. В списке также присутствует российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин, который получил от экспертов 2 очка.

Василевский уже дважды получал приз "Везины" (в 2020 и 2022 годах. – Прим. ред.). Бобровский тоже является двухкратным обладателем данной награды (в 2013 и 2017 годах. – Прим. ред.), а Шестеркин считался основным фаворитом в прошлом сезоне.

Опрос проводится среди генеральных менеджеров всех клубов НХЛ по окончании регулярного чемпионата. Нынешний рейтинг демонстрирует прогнозы экспертов на основе старта сезона 2025/2026.

Ранее Бобровский установил рекорд по количеству сыгранных "на ноль" матчей за один плей-офф НХЛ. Хоккеисту удалось отразить все 17 бросков в створ (100%).

