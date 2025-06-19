Россияне завоевали еще две медали на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште

Российские дзюдоисты взяли еще две медали на мировом первенстве в Будапеште. Чемпионом в весовой категории до 100 килограммов стал Матвей Каниковский. В финальной схватке 23-летний россиянин победил японца Доту Араи. Ранее в этой же весовой категории в борьбе за бронзу россиянин Арман Адамян одолел соперника из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Тем временем команда "Политика" стала победителем Фонбет – Кубка Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В матче на "СКА-Арене" политики-хоккеисты обыграли команду "Бизнес" со счетом 3:2. Лучшим бомбардиром турнира стал Роман Ротенберг, который забросил две шайбы в финале, а лучшим ассистентом признали двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

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