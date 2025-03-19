Президент Федерации хоккея России Третьяк оценил возможность матчей с командой США

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал новость о возможных матчах между российскими и американскими хоккеистами. Он отметил, что поддерживает инициативу Владимира Путина, однако на данный момент предложения от НХЛ не поступали.

Третьяк напомнил о событиях 1972 года, когда во время холодной войны между США и СССР прошли восемь матчей, которые потрясли мир. Он подчеркнул, что идея объединения клубов НХЛ и КХЛ на уровне сборных России и США является очень значимой и интересной.

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