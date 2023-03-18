09:45Спорт
Команда мотошколы Мосгортранса показала мастерство на ледяной глади Байкала
Команда мотошколы Мосгортранса показала мастерство на ледяной глади Байкала. Сейчас на озере проходит Международный фестиваль "Байкальская миля".
Мото-спортсменам из Москвы удалось установить новые рекорды. На видео, которое опубликовал департамент транспорта, показана ледяная трасса и езда столичных гонщиков. Обучаться в этой мотошколе могут все желающие. Здесь проходят занятия по мотокроссу, кольцевым гонкам и другим спортивным дисциплинам.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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