Команда мотошколы Мосгортранса показала мастерство на ледяной глади Байкала. Сейчас на озере проходит Международный фестиваль "Байкальская миля".

Мото-спортсменам из Москвы удалось установить новые рекорды. На видео, которое опубликовал департамент транспорта, показана ледяная трасса и езда столичных гонщиков. Обучаться в этой мотошколе могут все желающие. Здесь проходят занятия по мотокроссу, кольцевым гонкам и другим спортивным дисциплинам.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.