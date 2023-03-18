Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Спорт

Команда мотошколы Мосгортранса показала мастерство на ледяной глади Байкала

Команда мотошколы Мосгортранса показала мастерство на ледяной глади Байкала

Россиянин Всеволод Черпуха выиграл гонку в 120 км на открытой воде на Пхукете

Собянин рассказал, как Москва отметит 100-летие столичного спорта

Новости часа: туроператоры РФ не корректировали полеты в Турцию после запрета на заправку

Новости часа: Песков прокомментировал поставки техники Киеву от Варшавы

"Специальный репортаж": экстремальные развлечения набирают популярность среди пенсионеров

Состояние фигуриста Костомарова немного улучшилось – СМИ

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Российский триколор появился на церемонии открытия чемпионата мира по боксу

Новости часа: в Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Команда мотошколы Мосгортранса показала мастерство на ледяной глади Байкала. Сейчас на озере проходит Международный фестиваль "Байкальская миля".

Мото-спортсменам из Москвы удалось установить новые рекорды. На видео, которое опубликовал департамент транспорта, показана ледяная трасса и езда столичных гонщиков. Обучаться в этой мотошколе могут все желающие. Здесь проходят занятия по мотокроссу, кольцевым гонкам и другим спортивным дисциплинам.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика